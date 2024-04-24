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Seçimden önce, "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" diyen Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na sürpriz ziyaret

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Yerel seçimlerden önce, "Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum." diyerek Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'u desteklediğini açıkça ilan eden İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeniden seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu'na Galata Kulesi'nin yer aldığı bir tablo hediye eden Aksu, "Hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." dedi.

Yerel seçimlerden önce, "Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum." sözleriyle Murat Kurum'u desteklediğini açıklayan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeniden seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Aksu ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımında, "Hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." ifadelerini kullandı.

Seçimden önce, 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum' demişti! Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI, İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerden önce, "Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum." sözleriyle tarafını belli eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve beraberindeki heyet yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Seçimden önce, 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum' demişti! Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret

İMAMOĞLU'NA TABLO HEDİYE ETTİ

Başkan Eyüp Aksu ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aksu paylaşımında, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrardan seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." ifadelerini kullandı. Aksu, İmamoğlu'na Galata Kulesi'nin yer aldığı bir tablo hediye etti.

Seçimden önce, 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum' demişti! Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçimlerden Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katılmış, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya gelmişti. Burada konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Kurum'a desteğini şu sözlerle ilan etmişti: "Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Biz size güveniyoruz, sizden eminiz. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Eyüp Aksu İstanbul Eyüp Yaşam Politika Güncel Haberler

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