Sazlıdere Barajı'na sokulan traktörler suya saplandı

İstanbul'da Sazlıdere Barajı'na sokulan traktörler akıntıya kapılarak suya saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücüler, traktörleri çekici ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Sazlıdere Barajı'na soktukları traktör akıntıya kapılarak suya saplandı

Baraja saplanan traktör vinç yardımıyla kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul traktörlerini yıkamak için Sazlıdere Barajı'na sokan 2 kişi zor anlar yaşadı.

Akıntıya kapılan traktörler bir müddet sürüklendikten sonra suya saplandı. Şahıslar traktörün üzerine çıkarak yardım istedi.

Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bulunan Sazlıdere Barajı kıyısında gerçekleşti. İddiaya göre, 2 kişi kirlenen traktörlerini temizlemek düşüncesiyle baraja soktu. Baraja giren traktörler su akıntısına kapılarak sürücülerinin kontrolünden çıkarak bir müddet sürüklendi. Sürüklenen traktörler suya saplandı. Sürücüler traktörlerin üzerine çıkarak yardım istedi. Olay yerine itfaiyeye ait su alt arama ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüleri kurtardı. Bataklığa saplanan traktörler ise çekici ve iş makinesi yardımıyla saplandıkları yerden kurtarıldı. Kurtarılma anları ev yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.