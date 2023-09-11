Sarıyer Ayazağa'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Sarıyer Ayazağa'da bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri incelemelerine devam ediyor.

Sarıyer Ayazağa'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL