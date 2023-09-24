Sancaktepe'de Otluk Alanlarda Çıkan Yangınlar Söndürüldü

Sancaktepe'de iki ayrı noktada çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Paşaköy Mahallesi'nde bir evin önünde başlayan yangın, kısa sürede otluk alana sıçradı. Osmangazi Mahallesi'nde ise başka bir otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri her iki yangını da kısa sürede kontrol altına aldı.