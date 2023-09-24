Sancaktepe'de Otluk Alanlarda Çıkan Yangınlar Söndürüldü
Sancaktepe'de iki ayrı noktada çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Paşaköy Mahallesi'nde bir evin önünde başlayan yangın, kısa sürede otluk alana sıçradı. Osmangazi Mahallesi'nde ise başka bir otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri her iki yangını da kısa sürede kontrol altına aldı.
Sancaktepe'de iki ayrı noktada otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Paşaköy Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde bir evin önünde bulunan ahşap parçalar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki otluk alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Osmangazi Mahallesi İğde Sokak'ta da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.