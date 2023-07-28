Şahindere Kanyonu'nda Yabancı Uyruklu Kadın Yaralandı

Balıkesir'deki Şahindere Kanyonu'nda gezmek için çıkan yabancı uyruklu kadın, 10 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR'deki Şahindere Kanyonu'nda 10 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşen yabancı uyruklu O.A. adlı kadın yaralandı.

Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Kazdağları'ndaki Şahindere Kanyonu'na gezmek için çıkan yabancı uyruklu O.A. adlı kadın, dengesini kaybedip 10 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve bel bölgesinden yaralanan kadın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arama-Kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.