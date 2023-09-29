Rize'de takla atan araç uçuruma düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu

Takla atan araç ağaçların sayesinde uçuruma düşmekten kurtuldu: 4 yaralı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araç uçuruma düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar ilçesine bağlı Orta Irmak köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 03 LG009 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Kemal Dural direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yol kenarında bulunan ağaçların sayesinde uçuruma düşmekten kurtulan aracı gören köylüler yaralıların yardımına koştu. Köylülerin ihbarı üzerine de olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta yaralanan Yusuf Kemal Dural, Sabri Dural, Mustafa Dural ve İmdat Ufakdemir'in olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Sağlık durumlarında ciddilik yok"

Kazada sadece yaralanmaların meydana geldiğini söyleyen Mehmet Mert, "Kemal Dural abimiz Pazar'dan gelirken köyümüzün en son virajı alıyorken alt yola düşüyor. Burada 4 kişi vardı. Kemal abi ve yeğeni Mustafa Dural, Sabri Dural yaralıydı. Aracın içinde 4 kişi vardı. Sağlık durumlarında ciddilik yok. Allah şifa versin. İmdat Ufakdemir'de arabanın içerisindeydi ama onda da kötü bir durum yok" diye konuştu.