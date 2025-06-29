Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu: Narsist erkekler, kadınlar için çok tehlikeli

Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu: Narsist erkekler, kadınlar için çok tehlikeli
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Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Kişisel yaşamından kitaplarının ilham kaynaklarına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yapan Budayıcıoğlu, "Narsist erkekler biz kadınlar için gerçekten çok tehlikeli" diyerek kadınlara önemli uyarılarda bulundu.

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, çocukluk yıllarından aile ilişkilerine, şiddet eğiliminin kökeninden kadınlara yönelik mesajlarına kadar pek çok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Budayıcıoğlu, insanın doğduğu aile ortamının geleceğini belirleyen en önemli etken olduğuna vurgu yaptı.

"HANGİ ANNENİN KUCAĞINA DOĞDUĞUMUZ ÇOK ÖNEMLİ"

Budayıcıoğlu, şiddet ve suçun aile kökenli olduğunu belirterek, "Bu toplumda hala bu kadar katil ve işkence eden kişi varsa, kendimize ve ailelerimize bakmamız gerekiyor. Hakkı yenmemiş ve aşağılanmamış bir insanı katil yapamazsınız. Hangi annenin kucağına doğuyoruz bu çok önemli." sözleriyle ailede sevgi ve saygının önemini vurguladı.

"İNSANIN GÜZEL TARAFINI SEVGİYLE ORTAYA ÇIKARIRSINIZ"

İnsana her zaman inandığını söyleyen Budayıcıoğlu, "Ben insana hep çok güvendim, insana güzel yaklaştığınızda güzel tarafını size gösteriyor" diyerek yaklaşımın insan davranışını nasıl değiştirdiğini anlattı.

"ANNELERİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK"

Kadınların annelik rolüne dikkat çeken Budayıcıoğlu, "Ben hep annelere hitap ederim çünkü bir annenin babayla daha iyi mücadele edeceğini düşünüyorum. Hayatımızda en büyük rol annelerindir." ifadelerini kullanarak, çocuk yetiştirirken annenin tutumunun belirleyici olduğunu söyledi.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Yaşam
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