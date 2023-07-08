Piknikte Serinlemek İçin Suya Giren Genç Kızın Cansız Bedeni Bulundu
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Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli mezrasında piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra'nın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında cansız bedeni bulundu. Fatmanur'un cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli mezrasında piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra'nın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında cansız bedenibulundu. Fatmanur'un cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Arif ARSLAN-Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Yaşam