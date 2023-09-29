Haberler ›› Yaşam ›› Pendik'te yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü, 5 kişi kurtarıldı

Pendik'te yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü, 5 kişi kurtarıldı

Pendik'te yaşanan yoğun yağış sonucu bir sitenin istinat duvarı çöktü ve içerisinde bulunan iki araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.