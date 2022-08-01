Oto yıkamacıya götürdüğü genç kızı sırılsıklam etti, bir de sosyal medyadan paylaştı
Bir gencin, oto yıkamacıya götürdüğü kız arkadaşını yıkadığı anlar sosyal medyada hayli ilgi gördü. Kullanıcılar, çiftin eğlenceli anlarına yorum yağdırdı.
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İki sevgilinin oto yıkamacıdaki eğlenceli anları, sosyal medyada çok ilgi gördü. Kız arkadaşıyla birlikte oto yıkamacıya giden bir genç, eline hortumu aldıktan sonra genç kızı ıslattı.
BU ANLARI KAYDA ALDI
Genç bir yandan kızı ıslatırken, diğer yandan da bu anları kayda aldı. Ardından da eğlenceli dakikaları sosyal medyada paylaştı.
ÇOK İLGİ GÖRDÜ
Gençlerin eğlenceli anları, sosyal medyada hayli ilgi gördü. Kullanıcılar, konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulundu.
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