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Öğrencilerden Çevre Temizliği Etkinliği

Öğrencilerden Çevre Temizliği Etkinliği
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Mersin'de, Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi ürettikleri çevre dostu temizlik malzemeleriyle Yavuz Parkı'nda temizlik etkinliği düzenleyerek çevre bilincine dikkat çekti.

MERSİN'de Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve topluma örnek olmak amacıyla kendi ürettikleri temizlik malzemeleriyle etkinlik düzenleyip farkındalık yaratmaya çalıştı.

Etkinlik, Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan Yavuz Parkı'nda etkinlik düzenledi. Kimya bölümünde eğitim gören öğrenciler, projeleri kapsamında okulda ürettikleri çevre dostu temizlik malzemeleriyle Yavuz Parkı'nı temizledi. Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliğinde yapılan bu etkinlik, ilçede takdirle karşılandı. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, hem sosyal sorumluluk bilincini geliştiren hem de gençlerin çevreye duyarlılıklarını somut bir şekilde ortaya koyan bu çalışmadan dolayı Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.Öğrencilerin eğitimlerinin yanında hem meslek öğrenmeleri hem de üretmelerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Yıldız, "Meslek lisesi öğrencilerimizin bu başarısı hem ilçemiz hem de ülkemiz açısından örnek teşkil edecek bir çalışmadır. Öğretmenlerinin nezdinde tüm gençlerimizi kutluyorum" dedi.

Haber-Kamera MERSİN;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toroslar Eğitim Mersin Çevre Yaşam

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