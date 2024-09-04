O artık 15 yaşında bir delikanlı! Canlı yayına konuk olan Filozof Atakan'ın son haline bakın

Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan' lakaplı Atakan Kayalar, uzun süre adından söz ettirmişti.

"HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Şimdilerde ne yaptığı merak konusu olan Atakan Kayalar, TGRT Haber ekranlarına konuk olarak hem popüler olduğu dönem hem de gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lise 2'ye gittiğini belirten Kayalar, "O yayından sonra hayatımda çok şey değişti. O değişimlerden sonra hayat beni farklı şeylere sürükledi" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HAYALİM AKADEMİSYEN OLMAK"

Aradan geçen zamanda hayallerinin değişmediğini ifade eden Kayalar, "En büyük hayalim bir üniversitede akademisyen olmak. Fizik alanında ilerlemek istiyorum" dedi.