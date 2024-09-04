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O artık 15 yaşında bir delikanlı! Canlı yayına konuk olan Filozof Atakan'ın son haline bakın

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Tavırları ve felsefeye olan ilgisiyle bir döneme damga vuran Filozof Atakan, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelmişti. Şimdilerde 15 yaşında olan Atakan Kayalar, konuk olduğu canlı yayında hem sarf ettiği cümleler hem de son haliyle yeniden adından söz ettirmeyi başardı.

Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan' lakaplı Atakan Kayalar, uzun süre adından söz ettirmişti.

"HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Şimdilerde ne yaptığı merak konusu olan Atakan Kayalar, TGRT Haber ekranlarına konuk olarak hem popüler olduğu dönem hem de gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lise 2'ye gittiğini belirten Kayalar, "O yayından sonra hayatımda çok şey değişti. O değişimlerden sonra hayat beni farklı şeylere sürükledi" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HAYALİM AKADEMİSYEN OLMAK"

Aradan geçen zamanda hayallerinin değişmediğini ifade eden Kayalar, "En büyük hayalim bir üniversitede akademisyen olmak. Fizik alanında ilerlemek istiyorum" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

Atakan Kayalar Türkiye Güncel Yaşam

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Yorumlar (1)

MUSTAFA ALİ_5635:

VAY HİÇ KURUSU VAY

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6
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