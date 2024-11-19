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Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu

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Geçtiğimiz günlerde çok sayıda ünlü isme ve fenomene yapılan 'yasa dışı bahis reklamı' operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi verilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama da Nihat Doğan'dan geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu isimler arasında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz, Batuhan Karadeniz gibi bilinen isimler yer alıyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

"OĞLUNUN KULAĞINA EZAN OKURKEN BİLE..."

Gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili bir açıklamada Nihat Doğan'dan geldi. Ekotürk'te yayınlanan Pembe Masa programına katılan Doğan, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında, "Dünyanın en büyük sorunlarından biri yasa dışı bahis. Sanatçıların her adımına dikkat etmesi lazım. Bu teklifler bize de gelmedi mi zannediyorsunuz? Biz aptal mıyız? Mehmet Ali kurnazdır; Serdar Ortaç gibi değildir! Mali'yi 40 yıldır tanıyorum, kumar oynadığını bilirim. Oğlunun kulağına ezanı ben okurken bile kumar oynuyordu" ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıNetherill:

bırakın oynasınlar niye haber yapıyorsunuz. yasa dışı bahis çokmu yasadışı. kara para aklayanları akladı bu adalet sistemi. ne saçma haberler.

Yorum Beğen32
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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

bişey olmaz ünlüdür gariban değil bırakın oynasin

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıDamla Sengul:

sana ne

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıVll. Murat:

oksijen israfı konuşmuş

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Haber Yorumlarıoturan:

nihat sen ezan okumayı bile bilmezsin. yazık o çocuga

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