Niğde'de kentsel dönüşüm mağduru: 'Evime ev istiyorum başka bir şey istemiyorum'

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'nin Eskisaray Mahallesi'nde yaşayan Mesut Demir, Kale ve Çevresi Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılacak evine mahkeme tarafından biçilen bedelin az olduğunu belirterek "İki katlı bir bina, en az veren 2 milyon değer biçti buraya. Bana onlar 2 artı 1 teklif ediyor üstüne de 200 bin lira borçlandırıyor, 100 bin lira da masraf... '300 bin lira nereden bulayım' diyorum 'kredi çek' diyorlar. Kredi çeksem bankaya ben 500 bin lirayı hangi maaşla, hangi ömürle ödeyeceğim" dedi.

Niğde'nin Eskisaray Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında evi yıkılmak istenen Mesut Demir, evine mahkeme tarafından verilen 498 bin TL'yi düşük bularak tepki gösterdi. Demir, şunları söyledi:

"BENİ EVİN ÜZERİNE 200 BİN LİRA BORÇLANDIRIYORLAR"

"50 yaşındayım, malulen emekliyim engelliyim. İki sene önce bir davet geldi. Kaleye davet ettiler. 'Burası acele kamulaştırma kararı ile alınacak' denildi 'gelin anlaşalım' dediler. Bize o zaman bugün şartlara göre yine komik bir rakam teklif ettiler, kabul etmedik. TOKİ'den ev teklif ettiler ona da üzerine para istediler yine kabul etmedik çünkü yok durumumuz. 8 Mart tarihinde bir tebligat geldi. Mahkeme yapılmış, değer biçilmiş 498 bin lira değer biçmişler. 15 Mart'ta bir tebligat daha geldi evi boşaltın diye. Niğde'nin merkezinde mükemmel bir konumda ev 400 bin lira olur mu Allah aşkına mantık kabul etmiyor. Bana ev teklif ediyorlar TOKİ'den 2 artı 1 buranın yarısı kadar. 200 bin lirada borçlanacaksın diyorlar. Ben malulen emekliyim, aldığım maaştan başka bir şeyim yok, her şeyimi bu eve harcadım. 200 bin lira orası için istiyorlar. 100 bin lira da tapu masrafı şu bu ne olacak, bankadan kredi çek diyorlar, bana akıl veriyorlar. Bankadan kredi çekeceğim 300 bin lira kaç para ödeyeceğim 500 bin lira... Neyle ödeyeceğim benim emekli maaşımdan başka bir şeyim yok ki yarın banka çökecek bu sefer satacağım bankanın kredisini ödeyeceğim yine evsiz kaldım.

"EVİME EV İSTİYORUM BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Evime ev istiyorum başka bir şey istemiyorum ki. Ben 30 senemi verdim bu evi almak için yani ben gitmem demiyorum, yapılana da karşı değilim. Ben sadece evime ev istiyorum ben borcu nasıl ödeyeyim bu yaştan sonra bir 30 senem daha yok ki. Bugün kolluk kuvvetleri ile gelip boşaltacaklarmış, ben bu evin boşaltıldığını görmeyeceğim benim babalık onurum şerefim beş paralık olur. Belediye başkanı, belediye başkanı değil ki sanki cumhurbaşkanı 5 sefer gittim randevu alamadım. Bir türlü ulaşamadım ya yardımcısına yönlendiriyor ya bu projenin başındaki müdüre yönlendiriyor ya avukata yönlendiriyor onlar da 'ben emir kuluyum çıkacaksın' diyor başka bir şey demiyorlar. '400 bin lirayı alıp çıkacaksın' diyorlar tamam alayım ama nereye çıkayım, imkanım yok diyorum. Bana diyor ki 'kiraya çık', ben kiradan kurtulmak için yıllarımı verdim. Evimden çıkıp kiraya çıkmak hangi mantığa sığar. Şu an ben hayatıma son vereceğim evim için, onun için bile gelip görüşmüyor. Bir insan halkından bu kadar uzak olur? Elim kırılsın ona verdiğim oy yüzünden. Ben buraya 10 tane emlakçı çağırdım 190 metre kare içi full yapılı sadece iki katlı bir bina en az veren 2 milyon değer biçti buraya bana onlar 2 artı 1 teklif ediyor üstüne de 200 bin lira borçlandırıyor 100 bin lira da masraf... '300 bin lira nereden bulayım' diyorum, 'kredi çek' diyorlar. Kredi çeksem bankaya ben 500 bin lira ödeyeceğim hangi maaşla hangi ömürle ödeyeceğim?"