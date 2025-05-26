Nesli Tükenme Tehlikesindeki Alaca Sansar Sivas'ta Görüntülendi

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Alaca Sansar Sivas'ta Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Kümbet köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar cep telefonuyla görüntülendi. Sevimli halleri dikkat çeken alaca sansar, merakla etrafı keşfettikten sonra yuvasına döndü.

SİVAS'ta, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar arasında yer alan alaca sansar cep telefonuyla görüntülendi.

Türkiye'de genellikle yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme riski yüksek türler arasında kırmızı listede yer alan alaca sansar, Zara ilçesine bağlı Kümbet köyünde görüntülendi. Yuvasından çıktığı gözlenen alaca sansar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kendisini cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Sinan Köksal'ı merakla bakışlarla seyreden alaca sansarın sevimli halleri dikkat çekti. Bir süre etrafta dolaşan alaca sansar, daha sonra yuvasına döndü.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

Düğün salonunda facia! Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca'dan sade ama çarpıcı hamilelik karesi
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı

Galatasaraylı yıldızın çocuğundan kutlamalara damga vuran görüntü
CHP kurultayının iptali davası 30 Haziran'a ertelendi

CHP kurultayının iptal davasında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.