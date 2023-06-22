Nazilli ilçesinde Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından faaliyete geçirilen Aile Destek Merkezi ve Sosyal Dayanışma Merkezi ve giyim kursu sergisi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Daire Amirleri ve Müdürleri, Kursiyerler ve davetliler katıldı.

Nazilli'de aile sosyal destek merkezi ve sergi açılışı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilçe kaymakamlığı bünyesindeki Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından faaliyete geçirilen Aile Destek Merkezi ve Sosyal Dayanışma Merkezi ve giyim kursu sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ev sahipliğinde Belediye Meydanında gerçekleştirilen sergi ve merkez açılışına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Daire Amirleri ve Müdürleri, Kursiyerler ve davetliler katıldı. Sergi ve merkez açılış kurdelesinin kesilmesinin ardın protokol üyeleri sergiyi gezerek bilgi aldı.

"Amaç; kadınlarla devlet ve millet kaynaşmasını sağlamak"

Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Özcan Çevikçelik, etkinlikle ilgili yaptığı bilgilendirmede: "Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından faaliyete geçirilen Aile Destek Merkezi ve Sosyal Dayanışma Merkezimizin açılışına ve giyim kursu sergimize teşriflerinizden dolayı teşekkür ederiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadınlarımızın psiko-sosyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olmak, kadınlarımız ile devlet ve millet kaynaşmasını sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu ADEM-SODAM projesi Şubat ayından itibaren ilçemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Merkezimiz kendini geliştirmek ve değiştirmek isteyen kadınlara destek olmak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi 228. Sokak'ta hizmette olup aktif olarak 56 kursiyere hizmet vermektedir. Merkezimizde dört sınıf bulunmakta ve her gün meslek derslerinin yanında bir saat koruyucu önleyici eğitimler verilmektedir. Ayrıca kursiyerlerimizin kurs giderleri merkezimizce karşılanmakta olup öğle yemeği imkanı da sağlanmaktadır. Kursiyerlerimiz eğitim görürken çocukları ise oyun odasında okul öncesi öğretmenimizle eğlenceli vakit geçirmektedir. Kurumumuzun ilk mezunları olan giyim kursu kursiyerlerimiz bugün dört ay boyunca emek verip diktikleri ürünlerini sergiliyor. Emekleri ve öz verili çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyor, hayat boyu edindikleri bilgileri uygulamalarını temenni ediyoruz" dedi.

"Kursiyerlerden teşekkür"

Kursiyerlerden Mukaddes Çınar da konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek kursların kendileri için olan öneminden söz etti. Çınar, konuşmasının sonunda: "Başta Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy olmak üzere Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Özcan Çevikçelik, Proje Koordinatörü Esra Koyuncu, ADEM Koordinatörü Rabia Ergin, ADEM Eğiticisi Şeyma Demirel, SODAM Koordinatörü Halime Tunar Bağcı ve SODAM Eğiticisi Dilek Sarı'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.