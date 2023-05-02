Muş'taki Ters Laleler Doğaseverleri Büyüledi

Muş'un Karaağaçlı beldesinin 1800 rakımlı zirveleri, sadece 15 gün canlılığını koruyan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters lalelerle renklendi.

MUŞ'un Karaağaçlı beldesinin 1800 rakımlı zirveleri, sadece 15 gün canlılığını koruyan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters lalelerle renklendi.

Karaağaçlı beldesinin 1800 rakımlı zirvelerinde ters laleler açtı. Yaklaşık 2 saatin ardından 1800 rakımlık alana ulaşan birçok fotoğrafçı ve doğasever lalelerin fotoğraflarını çekmek için yarıştı. Ters laleler için Trabzon'dan yaklaşık 50 kişilik bir grupla geldiklerini söyleyen Safiye Çubukçu Nezir, "Müthiş bir doğa. Ters lalelere ulaşmak için biraz zorlandık. Karadeniz'den ötürü alışkınız dağlara tırmanmaya ama burası daha farklı bir coğrafya. Birazcık zorlandık ama grubun ilk kadın üyesi olarak bu zorlu tepeye tırmanmayı başardım" dedi.

Öte yandan, Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan ters lalelerin, tahrip edilmesi ve soğanından koparılması ile ticarete konu edilmesi halinde 244 bin 315 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.