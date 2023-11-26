Muğla'da Sağanak Yağış: Sokaklar Göle Döndü, Araçlara Zarar Veren Dolu Yağışı

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından derelerin taşması sonucu sokaklar göle döndü, ceviz büyüklüğünde yağan dolu ise araçlara zarar verdi. Yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle trafiğe kapanan yollar, su baskınları ve elektrik kesintileri meydana geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından derelerin taşması sonucu sokaklar göle döndü, ceviz büyüklüğünde yağan dolu ise araçlara zarar verdi.

Muğla genelinde olduğu gibi Milas ilçesinde de etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Çevre Yolu 19 Mayıs Bulvarı aşırı yağışlar sebebiyle yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı, sürücüler ise alternatif yollara yönlendirildi. Yağmur sularının yükselmesiyle birlikte bazı evleri su basarken, yetkililer yardım çağırılarına yetişmekte zorlandı. Ulaşımda aksamalar meydana gelirken, bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

Turuncu kodla uyarılan Milas'ta aşırı yağışlar sebebiyle dereler taşarken, sokalar göle döndü. Su baskınlarına yolda yakalanan araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı. Araçlarıyla yoğun su birikintisinde hareket etmeye çalışan otomobiller zaman zaman yolda kalırken, etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı da araçlarda maddi hasara yol açtı.

Yetkililer, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve gerekli olmadıkça dışarıda bulunmamaları tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması ve acil durum numaralarının yanı sıra yerel yetkililerle iletişim halinde olunması gerektiği vurgulandı. - MUĞLA