Motokurye Çift Nikah Salonuna Motosikletleriyle Gitti

Ankara'da motokurye olarak çalışan Esra Olgun ve Mehmet Kızmaz, nikahlarının kıyılacağı salona motosikletleriyle gitti. Motosikletli konvoy eşliğinde gerçekleşen nikahlarıyla çift, alışılmadık bir konsept tercih etti.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde hayatlarını birleştiren motokurye Esra Olgun (22) ve Mehmet Kızmaz (27), nikah salonuna motosikletleriyle gitti.

Ankara'da geçen yıl motokurye olarak çalıştıkları iş yerinde tanışan Esra Olgun ve Mehmet Kızmaz, kısa sürede önce evlenme kararı aldı. Motosiklet tutkunu çift, nikahlarının kıyılacağı Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'ne ayrı motosikletler ile gitti. Motosikletli arkadaşları ile birlikte konvoy yapan çift, bir süre gezdikten sonra salona giderek evlendi.

Mehmet Kızmaz, Birazdan nikahımız var. Motor üzerinde tanıştık. Hep hayalimizdi böyle bir nikaha gitmek vardı. Alışılmadık bir konsept; bizde kendimizce değişik bir şey yapalım dedik. Güzel oldu. Görenler şaşkınlıkla bakıyor. Motorcu dostlarım zevklerinden ve hayallerinden vazgeçmesinler dedi.

Nikah elbisesiyle motosiklete binen Esra Olgun da Motor üzerinde tanıştık, motor üzerinde evleniyoruz. Çok mutluyum diye konuştu. (DHA)