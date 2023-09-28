Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

BURDUR'da, minibüsle otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Seda Aslan (31) hayatını kaybetti, eşi Gürkan Aslan ve minibüste bulunan 3 kişi de yaralandı. Seda Aslan ve Gürkan Aslan'ın 16 Eylül'de Sakarya'da evlendikleri ve balayı için Antalya'ya gittikleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kaza, dün Burdur'un Çavdur ilçesi Tefenni kara yolunun Ankara kavşağı mevkisinde meydana geldi. Seda Aslan'ın kullandığı 54 AER 079 plakalı otomobille Ali A. yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada, Seda Aslan, eşi Gürkan Aslan ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Seda Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

BALAYI TATİLİNE GECİKMELİ ÇIKMIŞLAR

Kazada hayatını kaybeden Aslan ile yaralanan eşi Gürkan Aslan'ın 16 Eylül'de Sakarya'da evlendikleri ve balayı için Antalya'ya gittikleri ortaya çıktı. Seda Aslan'ın babasının düğünden sonra kalp krizi geçirmesi sebebiyle çiftin balayına gecikmeli olarak çıktıkları da öğrenildi.

Kazada, hayatını kaybeden Seda Aslan, Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Yeşilvadi Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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