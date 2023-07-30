Mersin'de Köpek Denizde Serinledi

MERSİN'in Erdem ilçesinde denize giren 'Paşa' isimli köpek, hem serinledi hem de yüzenlerle oynadı.

Mersin'de hava sıcaklığı 38 dereceye çıkarken, insanların yanı sıra hayvanlar da serinlemenin yollarını arıyor. Erdemli ilçesi Çamlık sahilinde sahibi ile denize giren 'Paşa' isimli köpek, ilgi gördü. 2 yaşındaki avcı köpeği denizde hem serinledi hem de yüzenlerle oynadı. 'Paşa'nın sahibi Orhan Uzun (48), "Yüzmeyi çok seviyor. Bizimle denizde yüzüyor. İnsanlar da onu seviyor. Hem serinliyor hem de oynayarak güzel vakit geçiriyor. Havalar sıcak olduğu için 'Paşa' ile denize giriyoruz" dedi.