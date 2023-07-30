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Mersin'de Köpek Denizde Serinledi

Yaşam Haberleri

Mersin'in Erdem ilçesinde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte köpekler de serinlemek için denize giriyor. Erdemli ilçesi Çamlık sahilinde sahibiyle birlikte denize giren 'Paşa' isimli köpek, yüzenlerle oynayarak keyifli vakit geçirdi.

MERSİN'in Erdem ilçesinde denize giren 'Paşa' isimli köpek, hem serinledi hem de yüzenlerle oynadı.

Mersin'de hava sıcaklığı 38 dereceye çıkarken, insanların yanı sıra hayvanlar da serinlemenin yollarını arıyor. Erdemli ilçesi Çamlık sahilinde sahibi ile denize giren 'Paşa' isimli köpek, ilgi gördü. 2 yaşındaki avcı köpeği denizde hem serinledi hem de yüzenlerle oynadı. 'Paşa'nın sahibi Orhan Uzun (48), "Yüzmeyi çok seviyor. Bizimle denizde yüzüyor. İnsanlar da onu seviyor. Hem serinliyor hem de oynayarak güzel vakit geçiriyor. Havalar sıcak olduğu için 'Paşa' ile denize giriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Yaşam

Mersin Yaşam Haberler

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