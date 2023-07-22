Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sahiplendiği depremzede köpeğin yavrusu 'Karemel'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından sahiplenilen ve depremzede bir köpeğin yavrusu olan 'Karemel', belediye çalışanlarının sevgilisi haline geldi. Başkan Seçer tarafından sahiplenilen 'Karemel'in hikayesi oldukça ilginç. 3 aylık yavru köpek Karamel, Hatay'daki bir enkazda bulunan depremzede köpek 'Zeus'un yavrusu. O bölgede iş yapan bir ilaç firması yetkilisinin dikkatini çeken Zeus, firma yetkilisinin aracılığı ile Mersin'de bir otel sahibi tarafından sahiplenildi. Bir süre sonra dünyaya gelen Zeus'un yavruları, otel yetkililerinin bakabilme imkanı olmadığı için Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hayvan barınağına verildi. Karamel'in hayatı Başkan Seçer sayesinde değişti. Barınakta yaşamını sürdüren yavrulardan Karamel'in hayatı, Zeus'u sahiplenen otelin ziyaretçileri arasında olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sayesinde değişti. Köpeğin hikayesini oteli ziyareti sırasında öğrenen Seçer, Karamel'i sahiplenmeye karar verdi. Karamel artık Mersin Büyükşehir Belediyesinde Başkan Seçer'in makam odasında hayatını sürdürmeye devam ediyor. Güne Karamel ile başlayan Seçer, mesai saatinin bitiminde de birlikte evin yolunu tutuyor. Yavru köpek, sempatik tavırları ve sevimliliği ile makam çalışanlarının motivasyon kaynağı oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından sahiplenilen ve depremzede bir köpeğin yavrusu olan 'Karemel', belediye çalışanlarının sevgilisi haline geldi.

Başkan Seçer tarafından sahiplenilen 'Karemel'in hikayesi oldukça ilginç. 3 aylık yavru köpek Karamel, Hatay'daki bir enkazda bulunan depremzede köpek 'Zeus'un yavrusu. O bölgede iş yapan bir ilaç firması yetkilisinin dikkatini çeken Zeus, firma yetkilisinin aracılığı ile Mersin'de bir otel sahibi tarafından sahiplenildi. Bir süre sonra dünyaya gelen Zeus'un yavruları, otel yetkililerinin bakabilme imkanı olmadığı için Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hayvan barınağına verildi.

Karamel'in hayatı Başkan Seçer sayesinde değişti

Barınakta yaşamını sürdüren yavrulardan Karamel'in hayatı, Zeus'u sahiplenen otelin ziyaretçileri arasında olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sayesinde değişti. Köpeğin hikayesini oteli ziyareti sırasında öğrenen Seçer, Karamel'i sahiplenmeye karar verdi. Karamel artık Mersin Büyükşehir Belediyesinde Başkan Seçer'in makam odasında hayatını sürdürmeye devam ediyor. Güne Karamel ile başlayan Seçer, mesai saatinin bitiminde de birlikte evin yolunu tutuyor. Yavru köpek, sempatik tavırları ve sevimliliği ile makam çalışanlarının motivasyon kaynağı oluyor. - MERSİN