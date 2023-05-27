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Mardin'de İneğin Ölüme Gitme Anı Kameraya Yansıdı

Mardin'de İneğin Ölüme Gitme Anı Kameraya Yansıdı

Yaşam Haberleri

Mardin'de kopan elektrik iletgenine doğru yürüyen inek, elektrik çarpması sonucu olay yerinde telef olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'de kopan elektrik iletgenine doğru yürüyen inek, elektrik çarpması sonucu olay yerinde telef olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Erikli kırsal mahallesinde meydana geldi. Erikli Mahallesinde bulunan bir elektrik direğinin bilinmeyen bir nedenle kopan teli direğe sarkılıp, yeşil otların içine kadar indi. O sırada elektrik telini fark eden iki kadın ineklerini korumaya çalışırken, bir inek otlamak için kopan elektrik teline doğru yürüdü. Kabloya doğru giden inek, elektrik teline dokununca elektrik akımına kapıldı. Kısa süre can çekişen inek olay yerinde telef olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerinde bulunan ikinci inek ise kadınların fark etmesiyle son anda kurtarıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kızıltepe Erikli Mardin Yaşam Haberler

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