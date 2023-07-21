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Malatya'da Kenelerden Kurtarılan Ters Dönen Kaplumbağa Özgürlüğüne Kavuştu

Yaşam Haberleri

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir vatandaş, arazide ters dönmüş bir kaplumbağanın üzerine yapışmış olan keneleri temizleyerek kaplumbağayı özgürlüğüne kavuşturdu. Olay cep telefonuyla kaydedildi.

Malatya'da arazide kenelerin yapıştığı ters dönen kaplumbağayı gören duyarlı vatandaş, keneleri temizleyerek kaplumbağayı özgürlüğüne kavuşturdu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde yaşanan olayda, Mustafa Işık isimli vatandaş yol kenarında ters dönmüş bir kaplumbağayı fark etti. Yaptığı incelemede kabuğuna çekilen kaplumbağanın üzerine çok sayıda kenenin yapıştığını fark eden Işık, bulduğu bir demir cımbız ile keneleri tek tek yapıştıkları yerden aldı.

Daha sonra kaplumbağayı ters çevirerek doğaya yeniden salan vatandaş, bu anları da cep telefonu ile kayda aldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Mustafa Işık Malatya Yaşam Haberler

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