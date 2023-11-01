Körfez'deki Gübre Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde İGSAŞ'a ait gübre fabrikasında çıkan yangın, fabrikadaki amonyak tüplerine ve bitişiğindeki TÜPRAŞ'a sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi'nde bulunan İGSAŞ'a ait gübre fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çıkan yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, yangına müdahale etti. Yangın, hızlı müdahale ile amonyak tüplerinin olduğu kısma ve bitişiğindeki TÜPRAŞ'a sıçramadan 30 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.