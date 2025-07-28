Kız isteme törenin seyrini değiştiren söz! Gelin tuzlu kahveyi içmek için damatla yarıştı

Evlilik yolunda ilk adımı atan bir çiftin kız isteme töreni, beklenmedik bir sözle renklendi. Geleneksel tuzlu kahve içme anında, davetlilerden biri "Tuzlu kahveden en son yudumu alanın sözü geçermiş" deyince, törende ilginç anlar yaşandı.

GELİN KAHVEYİ İÇMEK İÇİN DAMATLA YARIŞTI

Kahveyi ilk yudumlayan damat, fincanı bırakmak istemedi. Ancak gelin, kahveyi içmek için adeta damatla mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan törende, damat kahveyi son yudumuna kadar içerek "söz hakkını" bırakmadı. Davetliler bu tatlı rekabeti tebessümle izlerken, anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.