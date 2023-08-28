Kırıkkale'de Genç Serinlemek İçin Girdiği Nehirde Boğuldu
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 17 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından nehirden çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 17 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğuldu.
Doğanay Mahallesi'nde serinlemek için Kızılırmak'a giren Ebubekir T'nin bir süre sonra akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Su altı arama ve kurtarma görevlisi tarafından nehirden çıkarılan Ebubekir T, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ebubekir T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.