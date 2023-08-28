Kırıkkale'de Genç Serinlemek İçin Girdiği Nehirde Boğuldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 17 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından nehirden çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.