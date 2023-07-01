Kilis'te Geleneksel Bayram Yeri Organizasyonu

Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen bayram yeri organizasyonu, çocuklar için eğlenceli bir mekan haline dönüşüyor. Tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolaplar gibi aktivitelerin yer aldığı alanda aileler nostaljik bir deneyim yaşarken, çocuklar da keyifli vakit geçiriyor. Kilis'te depremden etkilenen bölgedeki yoğunluk, bu bayramda daha da arttı.

Kilis'te çocuklar için düzenlenen "bayram yeri" organizasyonu, yüzlerce yıllık bir gelenek olarak devam ediyor.

Kilis Belediyesi'ne ait Müslümanbey Mahallesindeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekan haline dönüşüyor.

Girişimcilerin kiraladığı alana tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolapların yanı sıra at binme gibi organizasyonlar düzenleniyor. Aileler de faytonlara binerek nostaljik zaman yaşıyorlar.

Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kilis'te kurulan "bayram yeri"ndeki yoğunluğun bu bayramda daha fazla olduğu gözlendi.

Etkinliklere katılan çocuklardan Ramazan Özcan, AA muhabirine, bayram yerinde çok eğlendiğini söyledi.

Herkesi bayram yerine davet eden Özcan, tahta salıncaklara ve dönme dolaplara binerek eğlendiklerini, her bayram buraya gelmekten keyif aldığını aktardı.