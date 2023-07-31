Kazada hayatını kaybeden mühendis toprağa verildi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otobüs kazasında hayatını kaybeden makine mühendisi Yunus Bilen'in cenazesi, Hz. Ali Çarşı Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi.
HAYATINI KAYBEDEN MÜHENDİS TOPRAĞA VERİLDİ
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otobüs kazasında hayatını kaybeden makine mühendisi Yunus Bilen'in (27) cenazesi, sabah saatlerinde hastane morgundan alınıp, Hz. Ali Çarşı Camisi'ne götürüldü. Cenazeye; Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Vali yardımcıları Ramazan Taşkın ile Muhammed Enes Çıkrık ve aile üyeleri katıldı.Eskişehir'de iş görüşmesi yaptıktan sonra memleketi Kars'a dönmek için otobüse bindiği belirtilen Bilen'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Volkan KARABAĞ/KARS,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Yaşam