Kayseri'nin yeni mekanı Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, 22 günde 130 bin ziyaretçi çekti. Talas Belediyesi'nin 30 milyon TL'ye yenilediği alanda doğal göl ve birçok lezzeti barındıran kafe bulunuyor.

Kayserililer Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na akın etti: 22 günde 130 bin ziyaretçi

KAYSERİ Kayseri'nin yeni mekanı Zincidere 100. Yıl Mesire Alanını 22 gün içerisinde 130 bin kişi ziyaret etti.

Talas Belediyesi, Zincidere Mahallesi'nde 55 bin metrekarelik alanda atıl durumdaki sulama göledini 30 milyon TL'ye yenileyerek vatandaşların doğanın içerisinde rahat bir nefes alabileceği 100. Yıl Mesire Alanı'na çevirdi. Şehrin gürültüsünden uzak, doğal havası ile adeta Karadeniz'i andıran alana Kayserililerde akın etti. Vatandaşlar, özellikle hafta sonlarında nefes alabilecekleri Zincidere 100. Yıl Mesire Alanına yoğun ilgi gösterdi. Doğal gölü, içerisinde birçok lezzeti barındıran kafesi de bulunan alan, ziyaretçilerden tam not aldı.