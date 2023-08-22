Kastamonu'da çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir garajda çıkan yangın, ev, odunluk, samanlık, ardiye, römork ve ahırın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde garajda çıkan yangında ev, odunluk, samanlık, ardiye, römork ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karaçalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki bir garajdaki elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın, Satılmış Deveci ve Mehmet Deveci'ye ait eve sıçradı. Yaz aylarında kullanılan ve şu anda boş olduğu öğrenilen evde çıkan yangın, odunluk, samanlık, ardiye ve ahıra ulaştı. Yangını gören vatandaşlar, yangın söndürme tankıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında ev, samanlık, odunluk, ahır, ardiye ve römork yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU