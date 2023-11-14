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Kartal'da İETT otobüsünde motor yangını

Kartal'da D-100 kara yolunda İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi. Sürücü tarafından yapılan ilk müdahale ile yangın söndürüldü.