Kars'ta Anne ve 3 Yavru Ayı Köye İndi

Kars'ta aç kalan anne ayı ve yavruları, Akçakale köyüne kadar geldi. Ayılar, vatandaşların görüntülediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kars'ta anne ve 3 yavru ayı köye indi. Aracıyla yolculuk yapan ve ayıları gören vatandaşın, "hey nereye" diye ayılara seslenmesi ise sosyal medya gündem oldu.

Kars'ta aç kalan anne ayı, yavrularıyla birlikte Akçakale köyüne kadar geldi. Burada yol kenarında yiyecek arayan ayılar, vatandaşları görünce koşmaya başladı. Koşarak yoldan uzaklaşmaya çalışan ayılar, cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Bir vatandaş, cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde ayıya, "Hay seni kerata, sabah sabah Akçakale'de ayı gördüm. Hele yavaşla, hey nereye" diye seslendi. O anları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaş bir anda gündem oldu. - KARS