Kars merkez Ortagedik köyünde bir vatandaşa ait ot balyasında çıkan yangın sonucunda yaklaşık 700 balya ot zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kars'ta 700 balya ot yandı.

Olay Kars merkez Ortagedik köyünde meydana geldi. Bir vatandaşa ait ot balyasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine Kars Belediye Başkanlığı'na bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ortagedik köyüne gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 700 balya otun yandığı yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS