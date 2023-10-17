Karabük'te kafe çalışanı yavru ayının neden olduğu panik anlarını anlattı

Karabük'te kafe çalışanı, dün gece yavru ayının iş yerinde neden olduğu panik anlarını anlattı.

Ergenekon Mahallesi'nde dün gece bir kafeye girmeye çalışan yavru ayı güvenlik kamerasına yansımıştı. İş yeri çalışanı Ece Beşevli paniğe neden olan o anları anlattı. Olay sırasında içeride çalıştığını ve gürültüyü duyduktan sonra dışarıya çıktığını belirten Beşevli, "Arkadaşlarım geldi, ayı geldi falan dediler. İşte bağırışlar çağırışlar olmaya başladı. Sonra dışarı çıktım. Burada çocukları kovalıyordu. Daha sonrasında yeğenimin arkadaşı ve babası direkt arabanın üzerine çıkmışlar. Çocukları biraz korkutmuş" dedi.

"Güvenlik kameralarını izlediğimizde kapıya gelip vurduğunu görüyoruz" diyen Beşevli, "Daha sonrasında kaçıp gitti. Onun haricinde bir taraftan da komik oldu. Hiç kimsenin beklemediği bir anda ayı geldi kapıya vurdu. Hani Allah'tan içeriye girseydi ne olacağını kimse kestiremezdi. İçeride bir şeyler vardı. Daha çok paniğe neden olabilirdi, dışarıya da çıkamazdı. Dediğim gibi bir taraftan komik bir taraftan da korkutucu bir olaydı" ifadelerini kullandı. - KARABÜK