Kapadokya'da Süper Mavi Ay Peribacaları ile Görüntülendi

Yılın en büyük ve parlak Ay'ı olan Süper Mavi Ay, Kapadokya'da peribacaları ile birlikte görüntülendi. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu bu olayda Ay normalden daha parlak ve büyük gözlemlendi.

Yılın en büyük ve parlak Ay'ı "Süper Mavi Ay" Kapadokya'da peribacaları ile görüntülendi.

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "Mavi Ay" kendisini bir kez daha gösterdi. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Nevşehir'de Uçhisar Kalesi ile birlikte görüntülendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile Kapadokya'nın en büyük doğal gökdeleni niteliğinde olan Uçhisar Kalesine yansıtılan Türk bayrağı ile aynı karede görüntülenen Mavi Ay, Kapadokya'nın güzelliğine güzellik kattı. - NEVŞEHİR