Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, V.G yönetimindeki 46 AEU 648 plakalı otomobil, A.K idaresindeki 46 KZ 579 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ