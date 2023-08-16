Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edirne bilgiye göre, ilçeye bağlı Erçene Mahallesi'nde seyir halindeki 46 AGM 441 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunanlardan Yunus Kara olay yerinde hayatını kaybederken, Zeynep Kara (68), Kadir Kara (19), Süleyman Efe Kara (11) ve Durdu Mehmet Kara (42) yaralandı. Yaralılar ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep ve Durdu Mehmet Kara'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ