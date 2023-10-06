Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binada yangın çıktı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, depremlerde hasar gören bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 3 katlı binanın birinci katında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam