Kahramanmaraş Geben Vadisi Milli Park Statüsü Kazandı

Kahramanmaraş Geben Vadisi Milli Park Statüsü Kazandı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Geben Vadisi'nin milli park statüsüne alındığını açıkladı. Artık doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik açısından koruma altındaki milli miraslarımız arasında yer alacak.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Geben Vadisi'nin milli park statüsüne alındığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bir yenisi eklendi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Kahramanmaraş Geben Vadisi, milli park statüsüne kavuştu. Doğal zenginlikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle Geben Vadisi, artık koruma altındaki milli mirasımız arasında yer alacak. Ülkemize ve Kahramanmaraş'a hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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