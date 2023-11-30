İznik'te dereler taştı; araziler su altında

Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, İznik'in Çakırca Mahallesi'ndeki dereyi taşırken, tarım arazileri ve bazı bölgeler su altında kaldı. BUSKİ ve İznik Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İZNİK'TE DERELER TAŞTI; ARAZİLER SU ALTINDA

Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İznik'in Çakırca Mahallesi'ndeki dere, yağmur nedeniyle taştı. Çakırca Deresi'nin taşmasıyla civardaki tarım arazileri ve bazı bölgeler su altında kalırken, BUSKİ ile İznik Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri ve Afet İşleri müdürlükleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,