İzmir'de Basın Apartmanı'nın temeli atıldı

İzmir 'de 2020 depreminde hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen Basın Apartmanı'nın temeli atıldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin ( İgc ), 30 Ekim 2020 depreminde hasar alan ve ardından yıkılan Basın Apartmanı'nın temeli İGC yönetim kurulu üyeleri ve İzmirli gazetecilerin katıldığı bir törenle atıldı. İzmir Kordon'da yer alan ve 21 ayda tamamlanması öngörülen binan temel atma törenine müteahhit Hasan Aygıt, mimari projeyi hazırlayan Semiha Güneş, İGC Onursal Başkanı ve önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İGC Başkanı Dilek Gappi, önceki dönem İGC Başkanı Misket Dikmen, İGC yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Törende konuşan Başkan Gappi, üç yıl süren çok zorlu bir süreçten geçilerek bugüne ulaşıldığını belirterek "Çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

"BİR İLKİ BAŞARDIK"

Konuşmasında diğer kat malikleriyle altmışın üzerinde toplantı yapıldığını İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin katkıları ve desteğiyle İzmir'in en büyük mimarlık ofislerinden biri ile çalışma imkanı yaratıldığını belirten Gappi, "Basın Apartmanı Konak bölgesinde deprem sonrası emsal alan ilk yapılardan biri oldu. Mimari projemizin tamamlanmasıyla yine İzmir'in önde gelen köklü bir inşaat firmasıyla anlaşma sağladık. Süreç boyunca yaşanan pek çok hukuki sorunu aşarak inşaat ruhsatımızı inşaat ruhsatımızı geçen hafta aldık" dedi.

İzmir'de kentsel dönüşümde bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gappi, "İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Basın Apartmanı'ndaki daireleri misliyle değer kazandı. Tamamlandığı zaman İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin sahipliğindeki bu daireler cemiyetimize de değer katacaktır. Bir özgürlük mücadelesinin değişmez simgesi olan basınımızın adını taşıyan apartmanız tüm üyelerimiz ve sakinlerine hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Daha sonra Basın Apartmanı'nın temeli atıldı ve kurdele kesildi.