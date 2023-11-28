Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtınadan deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bostanlı- Üçkuyular arasındaki arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtınadan deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bostanlı- Üçkuyular arasındaki arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ'den yapılan açıklama şöyle:

"Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile Bostanlı-Üçkuyular hattı ararabalı vapur seferleri saat 20.30 itibariyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA / Yaşam

Bostanlı İzmir Ulaşım Hava Durumu Yaşam Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title