İzmir'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi
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İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtınadan deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bostanlı- Üçkuyular arasındaki arabalı vapur seferleri iptal edildi.
İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtınadan deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bostanlı- Üçkuyular arasındaki arabalı vapur seferleri iptal edildi.
İzmir'de deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ'den yapılan açıklama şöyle:
"Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile Bostanlı-Üçkuyular hattı ararabalı vapur seferleri saat 20.30 itibariyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
Kaynak: ANKA / Yaşam