İzmir'de 86 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde 86 yaşındaki kadının cansız bedeni, ölümünden günler sonra evinin yakınlarında bulundu.

Olay, ilçeye yaklaşık 3 km uzaklıktaki Işıklı köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, köy yakınlarındaki evinde yalnız yaşayan Ayşe Kaya (86) isimli kadından bir süredir haber alınamıyordu. Yaşlı kadının cansız bedeni evinin yakınlarında arazide çevreye yayılan ağır koku nedeniyle kendisini aramaya çıkan aile yakınları tarafından bulundu. Yapılan ilk incelemede yaşlı kadının en az 20 gün önce öldüğü belirlendi. Ayşe Kaya'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - İZMİR