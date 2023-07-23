İzmir Berberler Odası'nın Düzenlediği Fade Kesim Yarışması Sonuçlandı

İzmir Berberler Odası tarafından düzenlenen Fade Kesim Yarışması'nda dereceye giren berberlere ödülleri verildi. Yarışmaya 92 berber katıldı ve birinci olan Mehmet Sepil, ödül töreninde konuşma yaptı.

İzmir Berberler Odasınca düzenlenen "Fade Kesim Yarışması"nda dereceye giren berberlere ödülleri verildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin İzmir Atatürk Stadı'ndaki konferans salonunda düzenlenen organizasyona, 92 berber katıldı.

Her bir yarışmacı 25 dakika süre içinde, beraberlerinde getirdikleri model üzerinde "fade" olarak isimlendirilen enseden yukarıya doğru uzayarak kesilmiş saç modelini uyguladı.

Yarışmada, Mehmet Sepil birinci olurken, Selahattin Güvendik ikinci, Kaan Sayın ise üçüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan Sepil, mesleğini İzmir'in Buca ilçesinde sürdürdüğünü söyledi.

Önemli bir yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu belirten Sepil, "Yarışmaya birinci olmak için katıldım, bundan çok emindim. Jüri üyelerine ve bana destek olan aileme çok teşekkür ederim." dedi.

Yarışmaya katılan berberlere madalyaları ve sertifikaları, İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin tarafından verildi.

Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.