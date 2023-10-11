Isparta'da Yüksek Gerilim Hattı Kurulması Sırasında Akıma Kapılan MHP İl Başkanı Hayatını Kaybetti

ISPARTA'da, 4 yıl önce, yüksek gerilim hattı kurulması sırasında akıma kapılıp yaralanan dönemin MHP İl Başkanı Nail Bayram, dün, yaşamını yitirdi.

Olay, 10 Aralık 2019'da Eğirdir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir elektrik firmasının sahibi ve o dönem MHP İl Başkanı olan Nail Bayram, yüksek gerilim hattı kurulması işlemi sırasında bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Nail Bayram, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından önce Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 4 yıldır tedavisi süren ve bu süreçte çoğunlukla hastanede kalan Nail Bayram, dün hayatını kaybetti. Bayram'ın, bugün, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.