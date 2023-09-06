İngiliz Kadın Aksaray'da Müslüman Oldu

İngiltere vatandaşı Louise Jane Garderton, eşiyle birlikte geldiği Aksaray'da Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. İl Müftü Vekili Mahmut Çelikoğlu, Garderton'a İslam'ın temel esasları hakkında bilgi verdi ve ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

İngiltere vatandaşı Louıse Jane Garderton, eşiyle birlikte geldiği Aksaray'da, Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Eşi Durmuş Aygün ile İngiltere'de yaşayan Jane Garderton, İslam dinini araştırıp etkilendikten sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Bir süre sonra Aygün ile geldiği Aksaray'da İl Müftülüğü'ne başvuran Garderton için ihtida merasimi düzenlendi.

Merasimde İl Müftü Vekili Mahmut Çelikoğlu, Louıse Jane Garderton'a İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Ardından şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Garderton, "Filiz" ismini aldı. Merasim, dua ile tamamlandı.

Çelikoğlu, Filiz'i tebrik ederek ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.