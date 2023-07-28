Iğdır'da Hazreti Hüseyin ve Yakınlarının Şehit Edilişinin 1384. Yıl Dönümü Anma Töreni

Iğdır'da Hazreti Hüseyin ve yakınlarının şehit edilişinin 1384'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine yüzlerce kişi katıldı. Tören kapsamında dua edildi ve tiyatro gösterisi yapıldı. Ayrıca 400 kişi kan bağışında bulundu.

IĞDIR'DA DA ANMA TÖRENI YAPILDI

Iğdır'da Hazreti Hüseyin ve yakınlarının şehit edilişinin 1384'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa yüzlerce kişi katıldı. Siyah kıyafetler giyinen gençlerin oluşturduğu 'Deste' adı verilen gruplar, sabah saatlerinde camilerde toplandı. Gruplar daha sonra aşure merasimin yapıldığı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü. Kerbela şehitleri için dua edilen törende Kuran-ı Kerim ve mersiyeler okundu. Katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı program, Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının Kerbela'da şehit edilmesini anlatan tiyatro gösterisi ile sona erdi. Iğdır'daki törende bu yıl ayrıca 400 kişi Kızılay tarafından kurulan çadırda kan bağışında bulundu.Suat DENİZ / IĞDIR,