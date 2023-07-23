İETT Otobüsünde Dans Eden Grup

Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünde yolculuk yapan bir grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Otobüsteki bazı yolcular şaşkınlıkla izlerken, bazıları da eşlik etti. Gruptakiler otobüste direk dansı da yaparak eğlencelerini sürdürdü. Otobüsten inen gençler, cadde üzerinde dansa devam etti.

İstanbul Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti.Koltukların üzerine çıkan, otobüsün içerisindeki direkte de dans eden grubun o anları kameraya yansıdı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsü, gece saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Otobüse binen bir grup, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti. Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.

DİREK DANSI DA YAPTILAR

Gruptakiler otobüste direk dansı da yaptı. Otobüse binen bazı yolcular da eğlenceye katıldı. Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak da dans eden gruptakiler kameralara yansıdı. Otobüsten inen gençler, cadde üzerinde dansa devam etti.