Hatay'da mutfak tüpü patlamasıyla yangın çıktı
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Hatay'ın Belen ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamanın neden olduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir trafoda yangın çıktı.
Defne ilçesine bağlı Gümüşgöze Mahallesi'nde bir trafoda yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına aldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam