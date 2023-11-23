Haberler ›› Yaşam ›› Hatay'da mutfak tüpü patlamasıyla yangın çıktı

Hatay'da mutfak tüpü patlamasıyla yangın çıktı

Hatay'ın Belen ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamanın neden olduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.